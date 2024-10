Tutti i donatori che effettueranno la donazione di sangue di lunedì nella sede provinciale dell'Avis in località San Camillo parteciperanno all’estrazione di due biglietti per andare al Cinema Cityplex Moderno di Sassari. Un’iniziativa promossa sulla scia positiva delle attività similari intraprese lo scorso anno dall’Associazione di volontariato.

“La collaborazione con le realtà del territorio è necessaria per promuovere e diffondere la cultura del dono e della solidarietà - commenta Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari -. Questa è un’idea per continuare a stimolare e avvicinare le persone, soprattutto i giovani, alla donazione del sangue”.

C’è già un primo vincitore dei due biglietti messi a disposizione, si tratta di Stefano Marras, sassarese, andato a donare il sangue lunedì scorso, 8 gennaio, giorno di partenza della convenzione tra Avis e Cityplex Moderno e che terminerà nel mese di luglio.

I donatori-vincitori potranno scegliere in comodità il giorno e l’orario in cui andare al cinema, dal lunedì al venerdì per tutti i film in programmazione ordinaria (festivi esclusi), e potranno farlo con la prenotazione dei posti online oppure direttamente al botteghino.

I donatori e futuri donatori possono partecipare all’estrazione e compiere il proprio gesto responsabile prenotando al numero 079/250000 oppure online sul sito www.avisprovincialesassari.it. L’accordo prevede, inoltre, anche uno sconto di 3euro sul prezzo del biglietto intero (costo 8 euro) per tutti gli iscritti all’Avis Provinciale di Sassari, valido sempre dal lunedì al venerdì. Il presidente Dettori ha ringraziato Fabio Dettori, responsabile del Cinema Cityplex Moderno per aver accolto con entusiasmo la proposta e ha lanciato un nuovo appello: “Doniamo il sangue e andiamo tutti al cinema”.