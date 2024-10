Sono 3071 gli screening effettuati in circa sette mesi in occasione della campagna 'Un dono tra le tue braccia' avviata dall'Avis Provinciale di Sassari , con la collaborazione dell'Associazione Sardegna For You e il sostegno della Fondazione di Sardegna, che, come si legge nella nota dell'associazione, " ha dato ottimi risultati ".

Un " grande progetto di sensibilizzazione nato per offrire un'assistenza sanitaria gratuita ai donatori di sangue tramite giornate di prevenzione organizzate nelle diverse sedi comunali dell'Avis, con l'indispensabile aiuto di tantissimi volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo per gli altri ".

L'adesione alla campagna è stata " altissima ".

“Tutte le visite messe a disposizione dei nostri donatori sono state prenotate”, ha fatto sapere il presidente dell'Avis Provinciale Sassari, Antonio Dettori, che ha espresso piena soddisfazione per i risultati dell'iniziativa, rivolta anche ai non donatori, a fronte di un piccolo contributo.

“ È importante sensibilizzare le persone verso il valore della diagnosi precoce, della solidarietà e verso uno stile di vita sano ”, ha sottolineato Dettori durante la conferenza stampa di chiusura del progetto, tenutosi questa mattina nella sede della Fondazione di Sardegna e che ha visto presenti , oltre al presidente dell'Avis Provinciale Sassari, Antonio Dettori, i fondatori di Sardegna For You, Romina Carta e Andrea Tavernise, e il responsabile marketing di Sardegna For You, Raffaele Noce.

Da maggio 2023 e fino a dicembre scorso sono stati realizzati 3071 screening, di cui 1848 gratuiti per i donatori. Per ogni tipologia di esame, gli specialisti hanno consegnato subito il referto, con indicatore quanto riscontrato ed eventuali approfondimenti da fare in caso di esito positivo. Nello specifico, sono stati effettuati: 676 screening tiroideo; 789 screening carotideo; 538 screening aorta addominale; 105 screening prostatico; 104 screening reni e vescica e 185 ECG Elettrocardiogramma; 263 screening insufficienza venosa arti inferiori; 346 controlli dermatologici tumori della pelle e 65 Pap test.

Il progetto “ Un Dono a chi Dona ” ha coinvolto anche gli studenti del polo tecnico Devilla di Sassari: “ Un'occasione bellissima per parlare con i giovani di educazione sessuale. I ragazzi, purtroppo, conoscono poco i rischi delle malattie trasmesse sessualmente e hanno bisogno di avere informazioni corrette. Da questa iniziativa, inoltre, partirà il primo centro d'ascolto in Sardegna, che ci auguriamo possa diventare un punto di riferimento per tanti giovani e non che, in totale anonimato, potranno consultarsi con uno specialista”, hanno spiegato Romina Carta e Andrea Tavernise , fondatori di Sardegna For You.