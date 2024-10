L'Avis di Fonni in una manifestazione conclusiva del progetto "Giovani e la donazione del Sangue" consegnerà sabato le Borse di Studio messe in palio dall'Avis Regionale e l’Avis di Fonni agli studenti vincitori per l’anno scolastico 2016 / 2017 delle scuole superiori, iscritti alla locale sezione Avis.

L’appuntamento è dunque per il 23 dicembre presso la sala CEAS Centro di Aggregazione sociale di Fonni dalle ore 10:30.

Seguirà un incontro dibattito con il Presidente dell’Avis Stefano Busia che illustrerà le finalità dell’Avis in generale, ma soprattutto del ruolo che svolge presso la sua comunità. Il Direttore Sanitario dell'Avis di Fonni Michele Mulas parlerà di "Donazione del sangue Requisiti e Sicurezza. Cultura del Dono del Sangue”.

Sono invitati a partecipare tutta la popolazione, l’amministrazione comunale, le autorità civili e religiose. Inoltre, il 28 dicembre si terrà una raccolta straordinaria di sangue con l'autoemoteca di Nuoro che sosterrà presso la nostra sede sociale in Via Grazia Deledda numero 1 dalle ore 8 e fino alle ore 12.

“Nelle prossimità delle feste – spiega il presidente Stefano Busia - aumentano le richieste di sangue, quindi ci rivolgiamo a tutte le persone che attualmente si trovano in buona salute a presentarsi per la donazione”.