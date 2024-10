Ben 83 sacche di sangue raccolte in una sola settimana: è l’ottimo bilancio delle due giornate di donazione svolte a Mara e a Pozzomaggiore rispettivamente il 16 e il 22 luglio scorsi.

In un periodo dell’anno come l’estate in cui comunemente si tende a rimandare la donazione a settembre, i grandi eroi donatori hanno sfidato il gran caldo dei giorni scorsi per compiere un gesto di massima solidarietà. Perché, si sa, l’emergenza sangue purtroppo non va in vacanza.

“Per la nostra associazione è un grande successo - dice ai microfoni di Sardegna Live il presidente della sezione Avis "Tonino Vacca" di Pozzomaggiore, Marco Calaresu - Non facevamo raccolte così numerose da molto tempo e speriamo di continuare in questa direzione, perché l’emergenza data dalla carenza di sangue c'è sempre, soprattutto durante i mesi estivi”.



L’immenso cuore dei donatori salverà tantissime vite dimostrando ancora una volta che amore e solidarietà fanno parte di un grande circolo alimentato da persone speciali e dall’enorme capacità di sensibilizzazione da parte delle sezioni Avis.



“Teniamo a ringraziare tutti i donatori dell'Avis di Pozzomaggiore, che si sono mobilitati nonostante il forte caldo, e tutti i nuovi donatori, che in tantissimi hanno preso coraggio compiendo un grande gesto di solidarietà - prosegue Calaresu - Ringraziamo anche tutte le persone che hanno collaborato nell'organizzazione delle giornate di raccolta, gli enti e le associazioni che ci sostengono”, conlude.