“Ogni mese le adesioni crescono e i numeri di ottobre, con 732 visite effettuate, ci dimostrano quanto il nostro progetto ‘Un Dono a chi Dona', avviato a maggio scorso in collaborazione con Sardegna For You e grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, finora sia stato accolto con grande entusiasmo”. Così il presidente dell’Avis Provinciale, Antonio Dettori, che comunica le nuove date del mese di novembre in cui sarà possibile prenotare screening gratuiti per i donatori di sangue, e per i “non donatori” a fronte di un contributo spese pari a 20 euro.

Sabato 19 novembre e domenica 20 l’appuntamento è rispettivamente a Sorso e a Pozzomaggiore, presso le sedi comunali dell’Avis. Dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 14:30 alle 19 sarà eseguito lo screening ecografico tiroideo, con referto immediato.

Venerdì 25 novembre, solo per donatori over 65, presso la sede provinciale dell’Avis, dalle ore 15:30 alle 18:30, si terrà lo screening cardiologico con Elettrocardiogramma (ECG), mentre sabato 26 si terranno a Torralba, nella sede comunale dell’Avis, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 19, saranno effettuate le ecografie reno-vescicale, prostatica e testicolare, alle carotidi e dell'aorta addominale.

Infine, domenica 27 a Pozzomaggiore, sempre presso la sede comunale dell’Avis, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 19 si terranno gli esami ecografici carotideo e dell'aorta addominale.

È possibile prenotarsi contattando direttamente la propria sede comunale dell’Avis o sul sito https://www.sardegnaforyou.com