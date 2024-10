Solidarietà e imprenditoria, ma anche divertimento, arricchimento, informazione e sensibilizzazione. Sono queste le parole d’ordine che caratterizzano la collaborazione tra l’Avis Provinciale di Sassari e Claudio Rotunno, organizzatore e patron della Fiera Promo Autunno.

Il 13, 14 e 15 ottobre prossimi, a Sassari, presso la Promocamera di Predda Niedda, si svolgerà la tanto attesa fiera, arrivata quest’anno alla sua 5^ edizione dopo 3 anni di stop legato alla pandemia: un grande evento dedicato al mondo del commercio, dell’artigianato e dell’attività industriale nel nord Sardegna, con una madrina d’eccezione, Anna Falchi.

Aiutare il territorio a 360 gradi coinvolgendo tutte le attività è il grande obiettivo che si pone l’evento: per questo l’Avis Provinciale di Sassari ha ottenuto gratuitamente uno stand da dedicare alla raccolta del sangue. Sarà presente l’autoemoteca in cui la mattina si potrà donare mentre nel pomeriggio si potrà visitare lo stand provvisto di gadget e brochure: il personale sanitario sarà lieto di informare sul mondo della raccolta di sangue, sulla grande famiglia dell’Avis e sul lato più oscuro, quello dell’emergenza data dalla carenza del prezioso fluido. Una grande occasione di arricchimento e di sensibilizzazione soprattutto per quanto riguarda la grande fetta di popolazione restia e timorosa nei confronti di un grande gesto di solidarietà e amore nei confronti del prossimo.

“Ringraziamo calorosamente l'organizzatore dell'evento, Claudio Rotunno, che ci ha offerto gratuitamente lo stand, mosso da un enorme cuore colmo di generosità e dalla piena consapevolezza che il territorio si aiuta anche incentivando la raccolta di sangue – dice Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari, ai microfoni di Sardegna Live - L’emergenza sangue, specialmente in Sardegna, è purtroppo sempre presente e riguarda chiunque, quindi è fondamentale sensibilizzare e fare in modo che il grande circolo di solidarietà messo in moto dai donatori non si interrompa mai, ma si amplifichi sempre di più”, conclude Antonio Dettori.

“Aiutare il territorio a 360 gradi e offrire una vetrina alle attività del nord Sardegna non poteva non includere l’Avis – afferma ai microfoni di Sardegna Live il patron della fiera Claudio Rotunno, che con “Claudio Rotunno Events designer” ha organizzato la Fiera Promo Autunno – Io, personalmente molto sensibile a certe tematiche, sono convinto che un evento che prevediamo sarà un successone, considerato che nel 2019 abbiamo chiuso con 75mila ingressi, contribuirà a incentivare la raccolta di sangue e magari a reclutare tanti nuovi donatori. Siamo lieti di alimentare l’immenso circolo d’amore e solidarietà che contraddistingue l’Avis. Vi aspettiamo numerosi alla fiera e a donare, non mancate!”, conclude Rotunno.

Si può prenotare la donazione online attraverso il seguente link http://www.avisprovincialesassari.it/

Nei primi sei mesi dell’anno in corso l’Avis Provinciale di Sassari ha registrato rispetto al 2022 un incremento di 643 sacche di sangue. Un dato indubbiamente positivo che dimostra quando siano importanti e funzionino le campagne e le attività per sensibilizzare i cittadini alla donazione.

“Ora abbiamo necessità di consolidare questi numeri – afferma il presidente Antonio Dettori -. Il nostro sguardo, in particolare, è attento sui giovani e la nostra speranza è quella che si lascino toccare dai vissuti delle tante persone che, grazie alla generosità e all’altruismo dei donatori periodici, hanno ricevuto una terapia salvavita”.