Un 2022 molto produttivo, con tanti obiettivi e una grande voglia di dare il massimo in questo 2023.

Il bilancio della sezione Avis di Uri, arrivata al suo 36esimo anno di attività, è molto positivo. A parlarne con immenso entusiasmo a Sardegna Live è il presidente Graziano Agus, non nuovo ai nostri microfoni: “Sono molto soddisfatto. Un 2022 andato benissimo per quanto riguarda le donazioni, gli eventi di sensibilizzazione e il progetto centro prelievi, nostro fiore all’occhiello, che speriamo venga completato entro l’anno”.

A breve inizieranno i lavori per questo grande piano a cui Graziano e tutta la sezione tengono moltissimo. La struttura, donata dai fratelli Tonino e Nicola Secchi, costituirà un centro prelievi con sala salassi più una sala convegni.

Per quanto riguarda la raccolta di sangue “sono state riempite 134 sacche nel 2021 e 171 nel 2022, – dice Graziano – un incremento significativo, considerando che abbiamo raccolto anche 6 sacche di plasma in più”.

Da oltre 15 anni, la sezione Avis di Uri garantisce anche la postazione 118, attiva 24 ore su 24: “Nel 2022 sono stati effettuati 590 interventi, in 6 occasioni è stato necessario l’utilizzo del defibrillatore” spiega Graziano.

Ma la più grande soddisfazione riguarda il numero delle prime donazioni, ben 67, quasi tutti giovani: “Quando una persona decide di donare il sangue per la prima volta, mi riempie il cuore di gioia e speranza per il futuro. Un gesto solidale e di aiuto per se stessi e per il prossimo merita di essere conosciuto da più persone possibili, così che i donatori possano aumentare, considerata l’emergenza data dalla carenza di sangue nella nostra Isola” dice Graziano.

Per questo motivo, la sezione di Uri è molto attiva nell’organizzare giornate di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e del plasma: “Nel 2022 ne abbiamo svolto 52, tra manifestazioni, feste, partite di calcio, eventi. Per il 2023 abbiamo in programma di abbracciare ancora di più lo sport e coinvolgere così tanti giovani e giovanissimi – afferma il presidente Agus – Abbiamo già collaborato e continueremo a collaborare con il gruppo Ultras della squadra locale, quest’anno vogliamo coinvolgere anche i giocatori”.

Graziano tiene a ricordare che i prelievi a Uri vengono fatti tutti i venerdì e due mercoledì del mese: “Nel 2022 sono stati effettuati 576 prelievi con altrettanti referti e 347 prelievi per analisi di chimica analitica, dati molto positivi e importanti per la salute della nostra comunità. Abbiamo organizzato anche una giornata dedicata alla prevenzione con screening vescicale e prostatico che ha avuto un’ampia risposta dai cittadini”.

Una sezione che cresce sempre di più e che riesce, grazie alla professionalità e all’entusiasmo del presidente e dei suoi soci, a coinvolgere tante persone, di cui molti giovani, sensibilizzando su un argomento ancora sconosciuto per tanti, ma che è fondamentale far conoscere il più possibile per un futuro migliore per tutti.

Grazie Graziano e complimenti a te e a tutta la sezione!