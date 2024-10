Donare il sangue è un gesto di grande importanza etica e sociale, ma unendolo allo sport e ad una giornata all'aperto da trascorrere in mezzo agli altri, può diventare addirittura divertente.

Nata 3 anni fa grazie alla collaborazione tra la sezione comunale Avis di Ittiri e l’associazione di atletica Ittiri Cannedu, la manifestazione “Corri a donare” consiste in una raccolta sangue in concomitanza con una corsa campestre.

Attraverso questa iniziativa, vengono coinvolte tantissime persone anche al di fuori del paese, venute apposta per partecipare alla gara e per donare il sangue.

La prossima data del progetto "Corri a donare" è domenica 10 aprile all'Ittiri Rally Arena, in cui saranno presenti diverse associazioni sportive podistiche della zona, specialmente della provincia di Sassari, e in quest’occasione verranno coinvolti anche i bambini.

“Ci sono 2 programmi diversi, uno per gli adulti e uno per i bambini. Gli adulti dovranno affrontare un percorso di 4 chilometri, mentre i bambini percorreranno circa 200 metri, ma verrà tenuta in considerazione l’età” spiega Nicoletta Manca, presidentessa della sezione comunale Avis di Ittiri, ai microfoni di Sardegna Live.

“La gara degli adulti inizierà alle 10, mentre quella dei bambini alle 11, contemporaneamente saranno presenti due autoemoteche e abbiamo già raccolto tutte le prenotazioni dei donatori, circa 70”.

Chi può partecipare alla gara? “Alla gara può partecipare chiunque: c’è la possibilità di iscriversi anticipatamente, oppure la mattina stessa”.

Ma non finisce qui: la manifestazione, oltre la gara, “prevede una premiazione per i vincitori, sia della sezione maschile che di quella femminile, e un piccolo buffet per tutti i partecipanti” ci dice Nicoletta.

“Inoltre abbiamo deciso di fare un piccolo dono a tutti i bambini che parteciperanno alla gara: visto che la manifestazione si svolgerà il giorno della domenica delle Palme, regaleremo un uovo di Pasqua a ciascuno, sia a i bambini che ad ogni singolo donatore” conclude Nicoletta, che tiene a ringraziare l’Associazione Ittiri Arena Group per la concessione dello spazio in cui si svolgerà la manifestazione.

Per le iscrizioni, si può consultare il seguente link

https://www.facebook.com/768129936544250/posts/5418524224838108/