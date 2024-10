La sezione Avis di Badesi, da sempre attiva nella sensibilizzazione della raccolta di sangue, nell’anno 2016 ha raggiunto un importante obiettivo, ovvero una media di circa nove donazione ogni cento abitanti.

Basti pensare che il dato nazionale si attesta intorno alle quattro virgola cinque donazioni ogni cento abitanti per capire l’importanza del lavoro svolto dall’Avis di Badesi.

I risultati ottenuti - dice il presidente Gavino Azzena - grazie alla generosità dei donatori, non sono ritenuti un traguardo, ma il direttivo Avis Badesi lo considera una tappa del percorso intrapreso e con ciò si sente ancora più motivato alla sensibilizzazione della donazione di sangue, con particolare attenzione ai giovani, che considera la potenzialità futura”.

“La Regione Sardegna - spiega Azzena - in concomitanza dei Centri Trasfusionali e con le sezioni Avis, dovrebbe perorare e sostenere il potenziamento delle raccolte in Sardegna, abbattendo così i costi di importazione di sangue dal continente, che in questi anni pesa, alla sanità sarda, per un importo di circa sei milioni di euro”.