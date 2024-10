Sono 37 gli assegni di merito consegnati questa mattina, sabato 16 dicembre, presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di Alghero, a venti studenti-donatori di sangue che si sono diplomati a luglio scorso, alla presenza del presidente dell’Avis Regionale Sardegna Vincenzo Dore, di Antonio Dettori presidente dell’Avis Provinciale Sassari, del presidente dell’Avis Comunale Alghero Giorgio Landi, del presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, del sindaco di Alghero Mario Conoci e delle dottoresse del Centro Trasfusionale di Alghero Antonella Castagna e Anna Paola Alfonso.

Nello specifico, ventuno assegni di merito, del valore di 200 euro ciascuno, sono stati assegnati dall’Avis Provinciale di Sassari attraverso il bando di concorso voluto dall’Avis Regionale per i maturandi degli istituti superiori della provincia, mentre dei restanti sedici, tutti conferiti da parte della Sede Comunale di Alghero, otto da 600 euro sono stati destinati ai primi due classificati di ogni istituto superiore algherese e otto da 300 euro ad altri studenti, sempre algheresi, più meritevoli.

La classifica dell’Avis Provinciale vede al primo posto, con il punteggio di 125, il 19enne Cristian Di Tucci del Liceo Scientifico “E. Fermi”, che in un anno ha effettuato ben 4 donazioni.

La graduatoria è data dal punteggio che si ottiene sommando al voto di diploma (la lode viene conteggiata ulteriori 5 punti), 5 punti per i ragazzi e 7 punti per le ragazze per ogni donazione effettuata nel periodo dall’01/09/2022 al 31/08/2023.

“A livello regionale abbiamo conferito 100 assegni di merito del valore di 200 euro – ha detto il presidente Vincenzo Dore -. Ci auguriamo che questi studenti-donatori continuino a compiere questo gesto di grande solidarietà e che altri si avvicinano alla cultura del dono. La Sardegna, voglio sottolinearlo, è stata premiata perché la regione con il più alto indice di donazione a livello giovanile”.

“Anche quest’anno siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta da parte degli studenti – ha affermato il presidente dell’Avis Provinciale Antonio Dettori -. Con l’aiuto della scuola vogliamo portare avanti azioni mirate con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla donazione di sangue e plasma e di far capire loro l’importanza di questo gesto di altissimo valore sociale. Infatti, durante l'anno scolastico organizziamo diverse giornate di raccolte sangue negli istituti parallelamente a giornate dedicate alla sensibilizzazione”.

Il presidente dell’Avis Comunale di Alghero, Giorgio Landi, che ringrazia dirigenti e insegnanti, tiene a precisare: “Su 21 assegni di merito assegnati dell'Avis Provinciale, 15 sono andati ai giovani che hanno dato la maturità negli istituti superiori di Alghero. Per noi è un risultato importante perché evidenzia, ogni anno, il nostro impegno con gli studenti, che include anche accompagnare i ragazzi al centro trasfusionale algherese e riportarli a scuola. In totale siamo riusciti a coinvolgere circa 105 studenti, con circa 160 donazioni effettuate”.

I PREMIATI. L’elenco dei 21 vincitori degli assegni di merito riservati agli studenti soci dell’Avis Provinciale di Sassari: Rachele Virginia Nieddu (Osilo); Cristian Di Tucci (Alghero); Raimondo Serra (Alghero); Luca Meloni (Sassari); Giulia Monti (Alghero); Margherita Lipari (Alghero); Alberto Calcara (Alghero); Alessio Galvagno (Porto Torres); Carlo Bazzanella (Sassari); Ludovica Parodi (Alghero); Carlotta Cutuli (Alghero); Angelica Deiana (Alghero); Rebecca Tessitore (Alghero); Alessandro Saiu (Alghero); Angelo Pinna (Alghero); Dario Antonio Farre (Alghero); Francesca Cau (Sassari); Ilaria Porcheddu (Alghero); Camilla Luciana Fiorentino (Alghero); Maria Santandrea (Alghero), Simone Serra (Tergu).

L’elenco dei vincitori dei 16 assegni di merito assegnati dall’Avis Comunale di Alghero: Liceo Scientifico “E. Fermi”: Cristian Di Tucci e Alberto Calcara; Liceo Classico-Linguistico “G. Manno” e Liceo Artistico “F. Costantino”: Margherita Lipari e Carlotta Cutuli; Istituto Tecnico Commerciale “Roth” e “ITI”: Raimondo Serra e Mattia Libi; Istituto Alberghiero Ipsar e Ipia: Giulia Monti e Angelo Pinna.

Vincitori ulteriori 8 assegni di merito Avis Alghero: Angelica Deiana; Ludovica Parodi; Rebecca Tessitore; Alessandro Saiu; Sario Antonio Farre; Silvio Tilloca; Ilaria Porcheddu; Camilla Luciana Fiorentino.