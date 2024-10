Una donna di 50 anni di Oristano, Z.M., è stata denunciata dalla polizia per “detenzione abusiva di arma comune da sparo”. Aveva in casa una pistola marca “SAPL-France”, modello “Kimar gc 54”, cal 12x50, matricolata, con 15 cartucce caricate a palla.

Arma, registrata presso il Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo, per la cui detenzione è necessaria l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza. Titolo del quale Z.M. era sprovvista.

In Questura, la donna ha giustificato il possesso di quell’arma dicendo che vivendo da sola teme per la propria incolumità.

Inoltre, in casa, la signora possiede una pistola “scacciacani” e una pistola ad aria compressa con relative bombolette di gas e pallini in acciaio di ricarica, per le quali però la legge prevede la libera vendita e detenzione.