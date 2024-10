I Carabinieri della Stazione di Tortolì, hanno identificato e denunciato 36enne di origini romene, pregiudicato che, lo scorso mese di luglio aveva messo a segno un furto all’interno di un negozio di ottica di Tortolì.

L’uomo era entrato nel negozio in centro simulando di dover acquistare degli occhiali. Aveva chiesto al commerciante di visionare diversi modelli di occhiali. Poi in un momento di distrazione dell’ottico era riuscito a mettere in borsa due paia di occhiali del valore complessivo di circa 300 euro.

Con molta tranquillità e senza destare sospetti si era poi allontanato dal negozio senza, ovviamente, acquistare niente. In serata, durante la chiusura dell’esercizio commerciale, il proprietario aveva effettuato una sorta di inventario e solo allora si era reso conto che mancavano della merce. L’uomo aveva immediatamente informato i carabinieri della stazione di Tortolì.

I militari avevano avviato le indagini con un sopralluogo nel negozio e poi recuperando tutti i i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Una volta ricostruita la dinamica hanno individuato e riconosciuto il 36enne pregiudicato originario della Romania, il quale è stato denunciato per furto.