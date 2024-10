Nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno arrestato su ordine del gip B.L., 28enne pregiudicato per numerosi reati contro il patrimonio.

Il giovane, lo scorso agosto, aveva cercato di estorcere dei soldi a un 82enne dopo averlo malmenato insieme alla sua complice, la quale aveva adescato l'anziano chiedendogli dei soldi e poi un passaggio in auto. L’anziano non era riuscito a far scendere dalla macchina i due che, dopo averlo minacciato e percosso, lo hanno costretto a recarsi presso un ufficio postale, per obbligarlo ad effettuare un prelievo dal bancomat.

Solo il fortuito intervento di un residente che aveva assistito alla scena aveva fatto desistere i malviventi dal loro intento.

L'informativa, oltre alla denuncia presentata dall'ottantaduenne contiene diversi filmati, ripresi sia da sistemi di videosorveglianza che da un automobilista che aveva assistito ai fatti. Dopo la notifica del provvedimento B.L. è stato portato nel carcere di Bancali.