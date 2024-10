I Baschi Verdi della 2^ Compagnia Cagliari, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno arrestato un 36enne cagliaritano per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, i Finanzieri erano impegnati nel quotidiano controllo del territorio a Quartu Sant'Elena, quando un continuo via vai sospetto di persone nei pressi di un edificio di via Manno ha richiamato la loro attenzione. Dopo una attenta attività di osservazione, hanno deciso di intervenire, sottoponendo a controllo un pusher intento nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo e la successiva perquisizione domiciliare avrebbero permesso di rinvenire complessivamente 60,3 grammi di marijuana, suddivisa in 110 dosi, 8,6 grammi di hashish, 50 euro in contanti - suddivisi in banconote di piccolo taglio - e 168 semi di canapa. Le sostanze stupefacenti e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Lo spacciatore è stato ammanettato con l'accusa di spaccio ed è stato sottoposto alla misura della presentazione quotidiana ai Carabinieri di Quartu in attesa del giudizio che si terrà il prossimo 23 dicembre.

Negli ultimi giorni, a seguito di plurimi interventi effettuati in diversi centri urbani, sono stati segnalati alla locale Prefettura undici assuntori di sostanze stupefacenti e sequestrati144 grammi di marijuana e 1,7 di hashish.