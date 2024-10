I carabinieri di Tortolì, al termine di un'indagine, hanno deferito F.M., 34enne di Arzana. L'uomo, in qualità di gestore della sala da ballo Il Teatrino, sita in via Tirso a Tortolì, aveva attestato falsamente l'agibilità dei locali dove si svolgeva l'attività ricreativa nella documentazione depositata presso il Comune di Tortolì.

Pur essendo a conoscenza delle criticità strutturali, F.M., ha provveduto ad effettuare interventi provvisori a sostegno del solaio del piano interrato corrispondente alla pavimentazione della sala da ballo mediante una puntellatura "rompi-tratta" omettendo però di adottare tutte le misure necessarie ad impedire il possibile crollo del solaio, continuando ad organizzare le attività danzanti e di intrattenimento musicale.

Sulla pavimentazione, a seguito di un intervento richiesto dai Vigili del fuoco, sono state rilevate importanti criticità sotto il profilo della sicurezza statica dell'immobile. A causarle sono stati fenomeni di dissesto che hanno generato evidenti fessurazioni sulle strutture orizzontali dell'edificio in prossimità del solaio. Le lesioni, ovviamente, mettevano in pericolo l'incolumità della clientela del locale.

L'elevata pressione derivante dall'afflusso di persone all'interno del locale avrebbe potuto portare alla eccessiva flessione delle strutture portanti del solaio con il possibile conseguente crollo.

Il titolare è stato diffidato con divieto di prosecuzione dell'attività fino alla presentazione di un valido titolo di agibilità dei locali, al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità