Un carpentiere 32enne di Macomer, M.C., è finito in carcere con l'accusa di detenzione di droga. Nel suo garage i carabinieri avrebbero rinvenuto 55 chili di marijuana. I militari tenevano d'occhio da tempo i movimenti sospetti nella cittadina del Marghine prima di compiere un blitz in casa dell'uomo in seguito a una precisa segnalazione.

Si sono presentati alla porta di casa del 32enne nella notte tra domenica e lunedì, procedendo poi alla perquisizione dello stabile. Nel garage sarebbero stati occultati chili e chili di droga dentro alcune buste, custodite in alcuni bidoni. Per l'artigiano sono stati disposti i domiciliari in attesa di giudizio.

Oggi è comparso davanti al gip del Tribunale a Oristano Silvia Palmas e al pm Valerio Bagattini per la convalida dell'arresto e l'interrogatorio di garanzia. Il trentaduenne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip ha convalidato l'arresto disponendone la custodia in carcere.