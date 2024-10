In Sardegna il via ufficiale del casting della trasmissione condotta da Paolo Bonolis. E se siete pronti per partecipare ad “Avanti un altro”, questa è l’opportunità, così come comunicato ufficialmente dall’agenzia romana che si occupa di selezionare i concorrenti.

Ecco come è possibile inviare la propria candidatura per gli aspiranti partecipanti.

Chi volesse farsi avanti (solo maggiorenni) può inviare una e-mail a avantiunaltro@sdl2005.it con i dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs n°196 del 30 giugno 2003”).

Si può anche compilare l’apposito form sul sito www.sdl.tv

Oppure lasciare un messaggio in segreteria telefonica allo 06/62.28.6900