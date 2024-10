Nella scuola comunale Nannaò, gestita dalla cooperativa sociale Milleforme di Nuoro, è stata organizzata in segno di solidarietà alla protesta dei pastori, una giornata per i piccoli alunni con alcuni genitori – pastori che hanno mostrato loro la lavorazione e la trasformazione del latte in ricotta e formaggio.

Ai bambini sono stati spiegati i motivi della protesta e l’importanza dell’antico mestiere del pastore e hanno trasformato con entusiasmo insieme alla piccola delegazione di babbi – pastori il latte di giornata, portandosi a casa una mini fuscella di ricotta di pecora a testa, mentre il formaggio è stato mangiato durante la dimostrazione.