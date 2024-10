Scenograci tacchi calcarei, cosiddetti toni o tòneri originati da fratture geologiche del Giurassico, circondano l’abitato di Tonara.

Dai rilievi del Gennargentu si estendono rigogliose foreste e numerose sorgenti che alimentano a valle i corsi d’acqua, caratterizzando e rendendo unico il paesaggio. Paese natale del grande poeta Peppino Mereu, a cui sono intitolati diversi angoli e piazze dei suoi rioni storici Arasulè, Toneri, Teliseri, lungo le strette strade del centro si conservano le graziose case in scisto con gli splendidi balconi coperti i s’istauleddos ammantaos.

Tra i rioni di Toneri e Su Pranu si trova la rupe di Su Toni che domina la valle di S’Isca: alla base della roccia calcarea si accede alla profonda grotta Bucca de drò (bocca del drago), dove, secondo la leggenda, le abitavano le Gianeddas, piccole fate dai lunghissimi capelli color del sole che quando venivano pettinati facevano cadere monete d’oro. Tonara è famosa in tutta l’Isola per la produzione del prelibato torrone venduto in tutte le feste della Sardegna. Molto conosciuti sono anche gli artigiani che producono sonaggias e pittiolos, diverse tipologie di campanacci utilizzate per le greggi.

Durante la manifestazione si potrà assistere alla preparazione del torrone, dei campanacci e del pane tipico locale.

Le vie del rione Arasulè saranno animate e colorate dalle coppie che vestiranno

i costumi dei paesi del territorio, accompagnate dagli organettisti.

Sabato e domenica è festa con i canti del coro polifonico Peppinu Mereu,

il concerto della banda musicale Città di Tonara; allieteranno la manifestazione anche le maschere tradizionali di Ottana Sos Merdules Bezzos de Otzana che si esibiranno per le vie del rione Arasulè.

Lungo le cortes vi sarà l’intrattenimento musicale del gruppo etnico Galusè e del gruppo Sonos e Cantos.

La tappa di Autunno in Barbagia si concluderà con lo spettacolo etnico- musicale presso la fontana Galusè.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della manifestazione:

http://www.cuoredellasardegna.it/autunnoinbarbagia/it/paesi/paese/Tonara/