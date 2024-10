L'attualità irrompe nella Prendas de jerru 2014 di Gadoni, che ancora oggi e domani apre le porte ai suoi ospiti. Chiusa la miniera di Funtana raminosa, per vicende che esulano dalle celebrazioni, la festa va in scena comunque lungo le vie del piccolo borgo incastonato tra le colline. Alle 16 apertura e visita alle domus antigas , tra mostre, magasinos ed esposizioni di prodotti locali.

FOLK E FALÒ Il folklore dalla piazza al palcoscenico, lungo l'intero spettro della rappresentazione popolar-sacrale, sarà al centro della rassegna che ieri ha aperto i battenti nella piazza principale.

ANIMAZIONE Ampio spazio all'animazione, per le vie del centro già dal mattino. Alle 9.30 appuntamento con i costumi tradizionali. Partecipano il coro polifonico Boghes de gaudiu oni, il gruppo Santa Barbara di Gadoni. In passerella anche la maschera tipica locale Maimoni e Grastula, insieme a figuranti che arrivano da tutta la Sardegna.

FRACCHERAS E COCOI Questo pomeriggio dedicato alla Fraccheras, l'accensione dell'asfodelo - pianta sacra ai morti. L'antico rituale di Gadoni incontra per l'occasione la cerimonia gemella di Fara filiorum Petri in provincia di Chieti: scambio culturale tra le due comunità. Di casa in casa percorso dedicato alla degustazione: al centro della tavola iculurgiones fritti, il cocoi 'e erda e altri piatti tipici della Barbagia. Gran finale domani con i balli. Da non perdere: il percorso della lana, la mostra del costume tradizionale, l'itinerario degli antichi mestieri. Informazioni ai numeri 0784.627020, 3493032704.