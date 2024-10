Nel cuore della Sardegna si trova la città di Nuoro custodita da Su Monte come chiamano affettuosamente i nuoresi il Monte Ortobene che, sospeso tra passato

e presente, sfoggia solenni torrioni e pinnacoli separati da gole scoscese e circondati da incantevoli valli.



Nuoro è considerata città simbolo della cultura e delle tradizioni dell’isola e, proprio per l’intensa attività di grandi scrittori e artisti, venne nominata Atene sarda. Oltre alle numerose testimonianze archeologiche del territorio, il Museo Archeologico Nazionale offre un’interessante esposizione del ricco patrimonio rinvenuto nella provincia di Nuoro a partire dal Neolitico.

La città è sede dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico che gestisce l’importante Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde in cui sono rappresentati il modo di vivere e la cultura degli isolani. Imperdibile è la visita al rinomato MAN (Museo d’Arte Provincia di Nuoro), che organizza numerosi eventi tra cui importanti mostre e rassegne d’arte contemporanea, e alla casa natale di Grazia Deledda, in cui è stato allestito un viaggio nel tempo alla scoperta della società, dei luoghi e degli oggetti personali della scrittrice premio Nobel per la letteratura.

Il capoluogo fu anche la patria di illustri artisti come Antonio Ballero e Giovanni Ciusa Romagna.

IL PROGRAMMA

SABATO ORE 18 E DOMENICA ORE 10

Serate di musica tradizionale in collaborazione con Ballade Ballade Bois. A cura dell’Associazione Folclorico Culturale Nugoresas.

- Via Grazia Deledda, 16

SABATO

DALLE ORE 10 ALLE 12 Dimostrazione della preparazione dei coricheddos, dolci tipici sardi a forma di cuore. A cura di Salvatora Baragliu

- Via Nino di Gallura, 23

DALLE ORE 19:30 Concerto del gruppo Frammenti Anni '60. A cura dell’Associazione Culturale Tonino Puddu.

- Piazza Tonino Puddu

DOMENICA ORE 17 Barantannosinbolu, convegno per il 40° anniversario de Su Bolu ‘e S’Astore del maestro Tonino Puddu. A cura dell'Accademia Tradizioni Popolari Gruppo Su Nugoresu.

Su Cojubiu Nugoresu, a cura del Gruppo

di Ballo Ortobene

Sabato e domenica si terrà la 3a edizione de Su Cojubiu Nugoresu, la rappresentazione dell’antico matrimonio nuorese, dalla serenata al corteo nuziale per portare su presente (il regalo) da parte della suocera alla nuora. La manifestazione si concluderà nel vecchio santuario delle Grazie.

SABATO

ORE 20 Serenata con mutos a chitarra. - Casa Ciusa, piazza San Carlo

DOMENICA

ORE 10:30 I parenti della sposa (da via Sulis, 16)

vanno a prendere lo sposo (Casa dei Contrafforti) e lo accompagnano a casa della futura moglie, con

su presente contenente nove coros. Successivamente,

lo sposo, insieme ai parenti e agli amici, si reca alla casa della sposa per ricevere la benedizione della madre,

al termine viene offerto su cumbidu ai presenti. Parteciperanno coppie in costume provenienti da alcuni centri del circondario.

ORE 11:30 Gli sposi in corteo con parenti e amici si dirigono verso l’antico santuario delle Grazie per la celebrazione (ore 12).

ORE 12:30 Gli sposi in corteo si dirigono verso la casa della sposa per il tradizionale cumbidu.