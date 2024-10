Ai piedi del Gennargentu, custodito da boschi secolari e circondato da una natura a affascinante si trova Fonni, il comune montano più alto dell’isola (1000 m s.l.m.). Scenari emozionanti in un’area ancora incontaminata e selvaggia da cui si possono intraprendere suggestive escursioni alla scoperta di canyon e panorami mozzafiato come quello che si gode dalla punta del Bruncu Spina (1829 m).

I numerosi monumenti disseminati nel territorio, come ad esempio la necropoli di Madau e, non lontano, l’eccezionale santuario di Gremanu del XII-IX sec. a.C., narrano una storia molto antica dell’area. Lungo le vie del paese, nei rioni più antichi, sono custodite le caratteristiche case di montagna a uno o più piani, costruite in pietra locale, e in alcuni casi è ancora possibile scorgere le scandulas, arcaiche tegole in legno.

Tra le intricate stradine del centro storico si incontrano i bellissimi murales su cui sono illustrate scene di vita quotidiana, presente o passata, e rappresentazioni delle tradizioni più sentite dagli abitanti. In uno degli originari quartieri si trova la chiesa del patrono San Giovanni Battista riedificata nel secolo XVI che conserva all’interno elementi architettonici di stile gotico.

IL PROGRAMMA

DA GIOVEDÌ A DOMENICA ore 10

• Apertura delle cortes e delle mostre.

• Il percorso dei murales, visita guidata.

- Partenza in trenino da corso Carlo Alberto

e con le bici elettriche da piazza San Pietro • Lavorazione del formaggio.

A cura di Bobore Cicalò. - Casa Mele, via Roma

ore 11 > 16 Su cohone de su Pastore. Preparazione de sos cohones. A cura del Pani cio Sa Vressa di Francesca Cugusi. - Corte Cenere, via Argiolas

Ogni sera, a chiusura delle cortes, balli in piazza intorno al fuoco.

GIOVEDÌ E VENERDÌ ore 11:30 > 12:30

e ore 18:30 > 19:30

SABATO E DOMENICA ore 11:30 > 12:30 Aperifolk. A cura dell’associazione Brathallos. - Casa Cheru, corso Carlo Alberto

GIOVEDÌ ore 12

VENERDI, SABATO E DOMENICA ore 15 I vecchi mestieri: Erradura e pipioladura de su ovaddu.

- Corte Isperde, via Umberto

GIOVEDÌ, SABATO E DOMENICA ore 14 > 18

Laboratorio ambientale per bambini.

A cura di Anna Costa.

- Centro aggregazione sociale, via Don Burrai

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE

ORE 10

• Visite guidate al museo, alla Basilica dei Martiri e al convento.

Inaugurazione delle Mostre della tradizione.

Cohimos su vitellu a orrostu (preparazione del vitello arrosto), a cura della Gastronomia Nonne.

- Piazza Sa Serra

Su trihingiu de sos mathasios (preparazione dei piatti della