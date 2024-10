Il desiderio che anima la Camera di commercio e l’ASPEN nell’organizzare ‘Autunno in Barbagia’ è, da sempre, quello di creare uno strumento di promozione e qualificazione del territorio, che non si esaurisca con la manifestazione e dove gli attori principali siano le forze sociali del territorio, creando una cornice unica allo splendido luogo in cui viviamo.

Al via la prossima settimana la 13° edizione di “Autunno in Barbagia”, la mostra itinerante della tradizione barbaricina, che si dispiega dal 6 settembre al 15 dicembre in 28 Comuni della Provincia di Nuoro. Con la consapevolezza di avere un ‘prodotto che vale’, anche quest’anno si cercherà di attirare migliaia di persone, grazie agli appuntamenti e alle mostre allestite nelle corti e nei vicoli di questi straordinari paesi.

La capacità di attrazione della manifestazione è notevole (nell'ultima edizione, circa 300.000 presenze stimate): si tratta di uno degli eventi che attrae più persone in Sardegna durante tutto l’anno. L’obiettivo di questa 13° edizione è quello di raggiungere le 350.000 presenze, offrendo una manifestazione sempre più completa.

E’ doveroso ricordare il valore aggiunto di questa manifestazione, che non è solo una gita per chi arriva da lontano, ma è un viaggio emozionale che abbraccia cultura, arte, enogastronomia e spettacoli: un’occasione per visitare paesi prima sconosciuti, assaggiare nuovi piatti e conoscere le persone del luogo e le loro arti, che rendono il nostro territorio meta naturale per i cultori del patrimonio ambientale, culturale e produttivo, basandosi sul grande senso di ospitalità che ci contraddistingue.

Non si può dimenticare che siamo maestri in una lunga serie di produzioni, frutto di abilità e saperi antichi che rischiano di scomparire: il modo migliore per tutelare questi tesori è quello di coinvolgere i loro protagonisti, che, grazie all’esperienza che coniuga di fatto manualità e conoscenza, rappresentano la risorsa che meglio si adatta a questo arduo compito.

Il programma di ‘Autunno in Barbagia’ è denso di eventi in ogni paese, e per questo bisogna rendere merito alle Amministrazioni comunali: come e più che negli anni passati abbiamo cercato di creare un collage di emozioni, musiche, affascinanti cortili, deliziosi piatti, arte, dolci tipici, costumi, dialetti, artigianato, in modo che ogni ‘corte’ possa esprimere la tipicità che la contraddistingue.

L’era digitale nella quale ci troviamo ci ha portato ad aprire dei profili dedicati ad ‘Autunno in Barbagia’ sui principali social network del momento, in modo che tutti possano conoscere i programmi e contribuire inviandoci foto, impressioni, video: questa è una delle novità di questa edizione nella quale stiamo investendo tanto, convinti che con i social network potremo raggiungere tanti possibili interessati.

Un’altra delle novità di questa 13° edizione arriva dalla recente collaborazione con la GEASAR, la società che gestisce l’aeroporto di Olbia - Costa Smeralda, che ci ha permesso di allestire un’area espositiva dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche dell’isola: “SARDEGNA, OLTRE IL MARE”. Si tratta di uno spazio messo a disposizione, nell’area imbarchi, dall’aeroporto gallurese con l’obiettivo di attirare l’attenzione dei passeggeri in arrivo e partenza, fornendo un assaggio virtuale dell’offerta turistica extra balneare.

Con una breve sosta presso lo spazio “Sardegna oltre il mare”, circa 500.000 ospiti in transito in aeroporto potranno avere immediatamente una percezione del