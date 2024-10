Raccontare la vendemmia con lo smartphone, condividendo immagini ed emozioni, promuovere territori e aziende con una app, valorizzare i prodotti attraverso la rete con idee che coniugano la forza della tradizione con le spinte innovative delle nuove tecnologie.

Si parlerà di tutto questo nel corso del convegno “Comunicare il vino: i canali e le opportunità per le imprese”, in programma domani, sabato 24 ottobre a Sorgono nell'ambito di Wine and Sardinia, secondo salone dei vini della Sardegna. L'appuntamento è per le nove del mattino nell'area meeting, in piazza Concas. Modera l'iniziativa Corrado Fenu (coordinatore del Dipartimento agricoltura, zootecnia e viticoltura sostenibile del Conaf, Consiglio dell'ordine degli agronmi).

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sorgono Giovanni Arru, interverranno Carla Uras (libera professionista) e Andrea Riccio (consulente di marketing comunicazione) che parlerà del rilancio della vernaccia attraverso il Cavatappi di idee. Ciriaco Loddo (Laore Sardegna) presenterà invece la app Kent'agros, un'applicazione per cellulari che permette la promozione di aziende e territori.

Matteo Sanna (WinePix) e Giovanni Murgia (Redfish) illustreranno il progetto Uvaviva per la promozione del vino attraverso i social media e le app. La valorizzazione dei vitigni autoctoni e del ruolo dell'agenzia Agris Sardegna nel Mandrolisai sarà invece al centro dell'intervento dell'enologo Luca Demelas. Il convegno si concluderà con una tavola rotonda.

L'iniziativa rappresenta uno degli appuntamenti del Salone dei vini -Wine and Sardinia che avrà come padrino il regista Salvatore Mereu.