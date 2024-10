In Sardegna

Alla luce dei tragici eventi che hanno colpito l'intera Sardegna e in segno di solidarietà e rispetto, le Amministrazioni comunali di Atzara e Olzai, l'A.s.p.e.n. e la Camera di commercio hanno convenuto di dover rinviare la prossima tappa di Autunno in Barbagia, in programma da venerdì 22 a domenica 24 novembre.