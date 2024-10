L’Autunno in Barbagia che splende a Belvì in occasione di Cortes Apertas è una luce che si accende su quei giardini che l’infanzia ha fissato nella memoria di tutti, è un patrimonio sentimentale che poggia sulle corde dell’appartenenza e di un vissuto che ritorna ricco di fascino e di armonia.

Immergersi nell’atmosfera unica e speciale che si crea ogni anno in questo centro dell’omonima Barbagia significa fare il pieno di giochi e sapori, tradizione e bellezza, ricami e attrazioni. Il verde che adorna il paesaggio protegge l’armonico insieme dell’abitato che rivela angoli nascosti e case antiche che si aprono per ospitare migliaia di visitatori che trovano il tempo per ammirare esposizioni e mostre, per degustare prodotti mentre assistono alla loro preparazione, per restare incantati dall’esperienza che ripropone i mestieri di una volta, dall’arte che produce artigianato.

?Nel pomeriggio di sabato 17 si inaugurano le mostre, i laboratori, il museo di scienze naturali, e si aprono i punti vendita, con la rappresentazione dei giochi del passato e la cottura nella padella gigante delle castagne che saranno offerte gratuitamente a tutti. ?Alle 19.00 l'appuntamento è con il grande spettacolo di Moda & Musica, condotto da Giuliano Marongiu, che vedrà sfilare in passerella le migliori creazioni artistiche dell’isola.

Ospiti davvero speciali di questa edizione saranno Maria Luisa Congiu, la grande cantautrice di Oliena e Chiara Vigo, l’unico maestro riconosciuto rimasto al mondo e depositario dei segreti del rito tradizionale della plurimillenaria raccolta e lavorazione del bisso marino. Insieme porteranno sul palco anche il frutto di una collaborazione che ha intrecciato l’intenso rapporto di amicizia che le lega. Tanta musica anche con Pierpaolo Vacca, i suoni delle launeddas e i Kantidos. ?

Domenica mattina ancora giochi, sapori e profumi del bosco, con degustazioni di vario tipo e l’esibizione itinerante del Coro Sos Ordinagos di Belvì e di altre espressioni della tradizione sarda. ?Alle 15.00 esplosione di colori con la Rassegna a premi “Sardegna Balla!” che proporrà la partecipazione di dieci Gruppi Folk provenienti da tutta l’isola. Molto attesa l’esibizione di Maria Giovanna Cherchi, ospite della manifestazione presentata da Giuliano Marongiu.

Si preannunciano molto interessanti la mostra e il laboratorio del giocattolo belviese, il museo all’aperto Sonos de Linna, le mostre dei parametri sacri e del costume tradizionale, Sa Buttega de Tiu Tiolu, Su Funnagu de Maria Tolu, la mostra pomologica e quella della lavorazione delle caschettes, l’allestimento di un’antica aula scolastica, la piazzetta delle letture, l’antico pozzo e la mostra “Feminas”.