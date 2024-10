Da diversi anni BELVÌ consolida la sua fama di capitale dell’accoglienza, con iniziative che valorizzano l’aspetto umano dei suoi abitanti, sempre aperti e ospitali.

La moda, la tradizione, la musica, lo spettacolo fanno da cornice ai prodotti che vengono esporsi nelle case e lungo la via principale, di un centro storico curato nelle sue armonie e nel rispetto di un architettura che il tempo ha indirizzato.

SABATO 18 e DOMENICA 19 OTTOBRE Autunno in Barbagia fa tappa in questo piccolo centro dell’omonima Barbagia, e il programma stilato dall’Amministrazione Comunale in sintonia con la Camera di Commercio di Nuoro e le Associazioni operanti in loco premia ancora una volta l’originalità che genera un sempre più crescente afflusso di turisti e di visitatori.

SABATO 18 alle ore 21.00 la 7° edizione di Moda & Musica in Barbagia vedrà sfilare sul palcoscenico dell’Anfiteatro all’aperto le migliori collezioni isolane: GIOVANNA PIRELLAS di Fonni con gli abiti realizzati con la carta, LUCIA DELIGIOS di Sassari, con l’Atelier GURUSELE, SONIA FLAUTO, con i suoi abiti da sposa che calcano lo stile dipinto che riecheggia al vestiario tradizionale di Sennori, PAOLA TANGIANU con le sue creazioni in pelle, la Sartoria BAGELLA di Sassari che realizza l’eccellenza dei capi tradizionali in velluto da diversi decenni. Coreografie di Leonarda Catta e scene realizzate da Alessandro Secchi.

La direzione artistica e la conduzione sono affidati ancora una volta a GIULIANO MARONGIU che introdurrà anche i momenti musicali di primissimo livello: BIANCA ATZEI, la cantante del momento, che proporrà alcuni successi e si esibirà in duetto con MARIA GIOVANNA CHERCHI rendendo omaggio alla grande MARIA CARTA a vent’anni dalla scomparsa. Sul palco anche la musica dei KANTIDOS, di MANUEL ROSSI CABITZA e di MANUELA CARDIA.

Una moltitudine di iniziative in programma anche per la DOMENICA 19 OTTOBRE con la rappresentazione dei giochi di una volta nelle vie e nei vicoli del paese, l’allestimento tradizionale delle case e dei magazzini con l’esposizione dei prodotti, la valorizzazione degli antichi mestieri, le vie del gusto con la possibilità per tutti di assaggiare le prelibatezze del posto e il pranzo con i prodotti tipici.

Alle 15.00 sul palco dell’Anfiteatro Comunale ben 15 Gruppi Folk provenienti da tutta la Sardegna animeranno la RASSEGNA REGIONALE DI BALLI A PREMI giunta alla 5° edizione, curata e presentata da GIULIANO MARONGIU & ROBERTO TANGIANU.

Novità di questa edizione, la sezione interamente dedicata ai minifolk.

Alle 17 cottura delle castagne arrosto e distribuzione gratuita per tutti i presenti.

Il Sindaco Rinaldo Arangino promuove l’iniziativa, sull’esperienza di successo maturata negli scorsi anni, con la convinzione che la cultura, le tradizioni, la valorizzazione delle eccellenze locali, siano un passaggio necessario per qualificare la vita dei paesi delle zone interne.

Il Comune di Belvì investe da anni in una manifestazione articolata e improntata sulla qualità delle proposte, con l’intento di valorizzare nel cuore dell’isola il talento e la creatività dell’arte in tutte le sue forme.