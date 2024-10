Al via la 15esima edizione di Autunno in Barbagia, itinerario di eventi alla scoperta dell’affascinante territorio del cuore della Sardegna. Dal settembre a dicembre, ogni week end si potrà conoscere un paese diverso con le sue tradizioni e specialità, grazie alle mostre allestite nelle “corti”, i tipici cortili delle case antiche della Sardegna.

Un appuntamento lungo quattro mesi, dedicati alla cultura in tutte le sue forme: arte, storia, folklore, artigianato ed enogastronomia in uno scenario dai paesaggi indimenticabili.

Mercoledì 2 settembre presso la Camera di Commercio di Nuoro è stato presentato l’intenso calendario di appuntamenti di Autunno in Barbagia e l’articolata campagna di comunicazione e promozione dell’iniziativa progettata e sviluppata dalla Camera di Commercio di Nuoro e dalla sua Azienda Speciale Aspen.

Presenti il Presidente della CCIAA di Nuoro Agostino Cicalò, il Presidente dell'ASPEN Vincenzo Cannas, il travel partner della manifestazione Portale Sardegna con Marco Demurtas e il Banco di Sardegna con Martino Mulas.

“Visitare la Sardegna durante Autunno in Barbagia- dichiara il Presidente Aspen Vincenzo Cannas - significa immergersi in uncollage di emozioni, musiche, cortili, sapori, arte, colori, costumi, dialetti e artigianato. La Sardegna non è solo mare, ma nel cuore del suo territorio custodisce un patrimonio naturale, artistico e culturale unico al mondo”.

Sono questi gli elementi che caratterizzano tutta la campagna di comunicazione con la quale si invita a vivere l’atmosfera delle antiche tradizioni e dei mestieri, a conoscere le storie della Sardegna.

Questo fine settimana ad aprire le danze dell’autunno il paese di Bitti che accoglierà i primi visitatori della rassegna con tante curiosità da scoprire, specialità da gustare e arti da ammirare in un programma ricco di eventi.

I NUMERI DI AUTUNNO IN BARBAGIA 2014

visitatori tra i 28 paesi: 400.000

operatori economici coinvolti: 1.700

indotto economico: circa 8 milioni di vendite dirette

spese per attività di promozione e coordinamento: 400.000 euro

ATTIVITA’ PROMOZIONALI

Roberto Sau dell’ASPEN ha presentato nel dettaglio il media plan della manifestazione: le attività tradizionali, affissioni, uscite stampa e brochure, sono pensate per raggiungere in particolar modo il pubblico più maturo, mentre il target più giovane e quindi “digitalizzato” verrà coinvolto dai social media, e dai contenuti accessibili tramite QR code.

Anche quest’anno i visitatori si potranno dilettare con il concorso fotografico “Scatta l’autunno” e vincere il “bonette”, tipico copricapo sardo, dopo l’emozionante racconto per immagini che i numerosi visitatori hanno regalato con la loro attiva partecipazione lo scorso anno premiata anche con la pubblicazione nelle brochure dell’edizione 2015 delle fotografie più votate.

PARTNERSHIP E OFFERTE VIAGGIO

Si è scelto di migliorare la visibilità e la fruibilità delle proposte con