Non bastano le piazzole di sosta, non bastano le campagne. Ora anche le autovetture diventano siti dove gettare, in maniera indiscriminata i rifiuti. Ciò alla faccia delle normative vigenti in materia di raccolta differenziata e, soprattutto, dei siti dove poter convogliare i rifiuti.

La denuncia arriva da Massimiliano Lepri, esponente di Fortza Paris: “Da un paio d'anni è parcheggiata negli stalli del nostro ospedale civile (Alghero nda), è stata pure incendiata. ora funge da cassonetto della raccolta indifferenziata”, ha scritto su Facebook

“Un mesetto fa ho letto di una ordinanza del Sindaco per far rimuovere queste macchine abbandonate – ha concluso. Si riesce almeno a portare via la spazzatura che sta producendo un odorino nauseabondo?”