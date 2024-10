Prime ore del mattino di fuoco a Sassari dove, intorno alle ore 4:45, la squadra 1A della sede centrale è intervenuta in via Rockfeller, per un’autovettura che è andata a fuoco.

Il tempestivo intervento dei VVF ha fatto sì che l' incendio non si propagasse all'abitazione al piano rialzato rispetto al rogo. Gli occupanti dell'abitazione, per precauzione, sono stati fatti uscire di casa.

Nessuna persona fortunatamente risulta coinvolta. Sul posto anche i Carabinieri di Sassari.