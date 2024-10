“Purtroppo dopo i primi dieci giorni nei quali i limiti di velocità sono stati rispettati, gli automobilisti hanno ripreso con velocità folli e inaccettabili. Proprio ieri sono state notificate le prime 190 multe, cifre impensabili ad un mese dall’installazione dell’autovelox che ci dimostrano che purtroppo in tanti continuano a non capire quanto un atteggiamento irresponsabile alla guida possa essere pericoloso”.

Così il sindaco di Selargius, Gigi Concu, a Sardegna Live, nel commentare i primi dati delel infrazioni del codice della strada dovuti essenzialmente al posizionamento dell’autovelox sulla ss. 131 Dir, (direzione Sestu, ex inceneritore), che purtroppo fanno ancora accendere i riflettori sulla pericolosità di quel tratto di arteria, dove transitano quotidianamente migliaia di veicoli, molti dei quali sfrecciano a velocità folli: “Tra i tanti sanzionati ci sono casi eclatanti – dice il sindaco di Selargius - come il genio che ha voluto provare l’ebbrezza dei centosettanta chilometri orari. Mi piacerebbe guardarlo negli occhi e chiedergli il perché. Comprendere perché in un tratto di strada dove tra l’altro sono stati registrati incidenti spesso molto gravi e persino mortali – sottolinea Concu - si senta l’esigenza di correre come pazzi, mettendo in pericolo la propria vita e rischiando di uccidere anche gli altri. Non bastano le multe e le campagne di sensibilizzazione, è evidente che davanti all’incoscienza di alcuni – conclude il primo cittadino - non si possiedano armi adeguate”.

(nella foto in basso, l'assessore Gigi Gessa - Viabilità del Comune di Selargius, insieme al Comandante della Polizia Municipale Marco Cantori)