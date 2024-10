In Sardegna

Il Corpo Polizia Municipale di Cagliari, al fine di prevenire gli incidenti stradali, ha reso noto, in modo che tutti gli automobilisti moderino la velocità dei veicoli condotti, il calendario indicante i giorni e i luoghi in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di Gennaio 2015