Per fare in modo che la velocità venga moderata e che diminuisca il numero di incidenti stradali, il Corpo Polizia Municipale di Cagliari ha reso noto il seguente calendario indicante i giorni e i luoghi in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di luglio 2018.

2, lunedì viale Diaz 8,30-13,00

3, martedì, via Lungosaline 15,00-19,30

4, mercoledì, viale Monastir 8,30-13,00

4, mercoledì, Asse Mediano 15,00–19,30

6, venerdì, strada arginale Terramaini 8,30-13,00

6, venerdì, via Lungosaline 15,00-19,30

9, lunedì, Asse Mediano 8,30-13,00

10, martedì, viale Diaz 15,00-19,30

13, venerdì, via Lungosaline 8,30-13,00

17, martedì, strada arginale Terramaini 15,00-19,30

18, mercoledì, viale Poetto 8,30-13,00

23, lunedì, viale Monastir 8,30-13,00

24, martedì, Asse Mediano 15,00-19,30

30, lunedì, via Lungosaline 8,30-13,00

È opportuno rammentare che l'articolo 142 del Codice della Strada prevede sanzioni in caso di superamento dei limiti di velocità.