Era stato annunciato da tempo, soprattutto, il sindaco Enrico Collu (che oggi posta su Fb le foto inerenti l’installazione dei box che dovranno ospitare l’autovelox), ha sancito per la comunità speratina l’adozione di urgenti provvedimenti per limitare la velocità in ingresso al centro abitato e non solo.

Un iter burocratico giunto ad un epilogo dunque, in particolare questa immagine si riferisce al box di rilevazione della velocità per i veicoli che, sulla ss. 130 Dir arrivano da Monastir.

Nei prossimi giorni verrà opportunamente predisposta la campagna di informazione e sensibilizzazione degli utenti della strada sui nuovi apparecchi. In previsione, anche l’installazione di un occhio elettronico in via Sardegna.