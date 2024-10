Era stato danneggiato da un incendio nel novembre del 2017, poi ripristinato, collaudato e rimesso in funzione con tanto di comunicazione mediatica della Polizia Municipale per informare e sensibilizzare al meglio gli automobilisti.

Da giovedì 24 gennaio ad oggi sono state 350 le multe elevate dall’apparecchio: le sanzioni hanno riscontrato la negligenza di diversi utenti della strada che non hanno rispettato il codice della strada. Addirittura, c’è stata una multa ad un automobilista che sfrecciava in quel tratto a140 chilometri orari.

Schietto il comandante della Polizia Municipale, Mario Delogu, che ribadisce in maniera ferrea l’importanza del rispetto del codice della strada e l’assoluta educazione di chi è a bordo del proprio mezzo.

L’unico autovelox fisso a Cagliari funzionante è proprio quello dell’asse mediano, poi quelli mobili delle pattuglie della Municipale, con i servizi, giorni e luoghi segnalati sempre agli utenti come previsto per legge. Occhio dunque alle multe, per la sicurezza propria e degli altri è sempre opportuno non correre!