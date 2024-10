La Polizia Locale del Comune di Alghero informa che nel mese di Marzo, Aprile e Maggio 2024 verranno svolte attività di controllo elettronico della velocità.

Le postazioni di controllo saranno presegnalate con l'apposito segnale stradale prescritto dalla norma, sia in forma fissa che in forma mobile, a seconda della postazione e l'apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata in presenza e sotto il diretto controllo del personale della Polizia Locale di Alghero.

I controlli verranno effettuati sia mediante Eltraff TruCam sia mediante Autovelox 106 entrambi correttamente revisionati ed in regola con la normativa del settore.

Si sottolinea che il sistema di controllo Trucam è uno strumento che permette la rilevazione della velocità del veicolo prima che questo transiti davanti alla postazione e la pattuglia operante potrà rilevare la velocità dei veicoli dopo il superamento del cartello di preavviso del controllo, per una distanza che può superare in determinate condizioni anche i 700 metri di distanza e nel caso specifico è prevista la contestazione immediata. Inoltre, l’Autovelox è uno strumento che permette la rilevazione della velocità del veicolo nel momento in cui transita davanti alla strumentazione e ne accerta la violazione solo successivamente e nel caso specifico è prevista la notificazione successiva della violazione all’obbligato in solido.

La normativa a cui si fa riferimento è il D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada; il D. L. 29 Luglio 2010 n. 120 Sicurezza Stradale Art. 25; e il Decreto del Ministero dei Trasporti 13 Giugno 2017 n. 282.

CALENDARIO DEI CONTROLLI ELETTRONICI DELLA VELOCITA’ MARZO, APRILE E MAGGIO 2024

Il rilevamento della velocità, con accertamento di violazioni, verrà effettuato:

Sabato 2 marzo 2024, dalle ore 14.30 alle ore 17:00: Via Don Minzoni;

Martedì 5 MARZO 2024 dalle ore 14.30 alle ore 17.00: Via Vitt. Emanuele;

Giovedì 7 MARZO 2024 dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Viale Burruni;

Sabato 9 marzo 2024 dalle ore 14.30 alle ore 17.00: Via Garibaldi;

Mercoledì 13 marzo 2024 dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Via Don Minzoni;

Venerdì 15 marzo 2024 dalle ore 10.00 alle ore 13.00: Via Vitt. Emanuele/SS127Bis;

martedì 19 marzo 2024 dalle ore 14.30 alle ore 17.00: via Aldo Moro;

venerdì 22 marzo 2024 dalle ore 14.30 alle ore 17.00: via Sant’Agostino;

lunedì 25 marzo 2024 dalle ore 14.30 alle ore 17.00: via Giovanni XXIII;

sabato 30 marzo 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00: via Simon Mossa;

martedì 2 aprile 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00: S.P. 42;

venerdì 5 aprile 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00: via Vitt. Emanuele/SS127bis;

mercoledì 10 aprile 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00: viale Europa;

sabato 13 aprile 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00: via don Minzoni;

giovedì 18 aprile 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00: S.S. 291 dir;

sabato 20 aprile 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00: viale Burruni;

lunedì 22 aprile 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00: viale Europa;

venerdì 26 aprile 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00: via Simon Mossa;

martedì 30 aprile 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00: via Vitt. Emanuele/SS127bis;

venerdì 3 maggio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00: via Don Minzoni;

martedì 7 maggio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00: via Garibaldi;

giovedì 9 maggio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00: s.s. 291 dir;

sabato 11 maggio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00: viale Burruni;

lunedì 13 maggio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00: via Giovanni XXIII;

mercoledì 15 maggio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00: S.S. 127 bis;

sabato 18 maggio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00: S.P. 42

lunedì 20 maggio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00: via don Minzoni;

giovedì 23 maggio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00: S.S. 127 bis

sabato 25 maggio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00: viale Burruni;

martedì 28 maggio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00: Vitt. Emanuele/SS127bis;

venerdì 31 maggio 2024 dalle ore 15:00 alle ore 19:00: via Don Minzoni;

Il presente calendario potrà subire variazioni od aggiunte che verranno pubblicate e diffuse.

Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate, a norma di legge, dall'apposito segnale stradale di indicazione temporaneo ad alta visibilità riproducente l'iscrizione “polizia locale - CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ”.