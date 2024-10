La Polizia Municipale di Cagliari ha comunicato luoghi e orari del posizionamento dell’autovelox per il mese di ottobre. Obiettivo: fare in modo che la velocità venga moderata e che diminuisca il numero di incidenti stradali,

Giovedì 3 ottobre la rilevazione della velocità sarà effettuata in viale Salvatore Ferrara dalle 15.00 alle 18.30, martedì 8 in via Lungosaline dalle 15.00 alle 18.30, mercoledì 9 in viale Monastir dalle 8.30 alle 13.00, lunedì 14 sull’Asse Mediano dalle 8.30 alle 13.00, giovedì 17 in via Lungosaline dalle 8.30 alle 13.00, martedì 22 in viale Salvatore Ferrara dalle 15.00 alle 18.30, venerdì 25 sulla strada arginale Terramaini dalle 8.30 alle 13.00, lunedì 28 in viale Monastir dalle 8.30 alle 13.00 e martedì 29 sull’Asse Mediano dalle 15.00 alle 18.30.