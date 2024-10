Per fare in modo che la velocità venga moderata e che, quindi, diminuisca il numero di incidenti stradali, il Corpo Polizia Municipale di Cagliari ha reso noto il calendario indicante i giorni e i luoghi in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità per il mese di luglio 2017:



Martedì 11 Asse Mediano 14,30-19,30

Mercoledì 12 Viale Monastir 8,00-13,00

Giovedì 13 Via Lungosaline 14,30-19,30

Martedì 18 Via Lungosaline 14,30-19,30

Mercoledì 19 Str. Arg. Can. Terramaini 8,00-13,00

Venerdì 21 Via Lungosaline 08,00-13,00

Martedì 25 Asse Mediano 14,30-19,30

Mercoledì 26 Asse Mediano 08,00-13,00

Giovedì 27 Viale Monastir 14,30-19,30