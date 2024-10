Al fine di invitare gli utenti della strada a moderare la velocità del veicolo condotto e prevenire gli incidenti stradali, la polizia locale di Cagliari ha reso noto il calendario, con indicazione delle strade e i relativi giorni, in cui saranno operativi gli strumenti di controllo della velocita in postazione temporanea.

È importante ricordare che superando il limite di velocità consentito è prevista una sanzione disciplinata all’articolo 142 del codice della strada.

Calendario rilevamento della velocità con accertamento di violazioni dicembre 2023:

NEO PATENTATI - Per i titolari di patente da meno di tre anni, la decurtazione dei punti è doppia e concorre anche la violazione di cui all'articolo 117 c. 2 e 5 del codice della strada, con sanzione amministrativa da 165,00 a 661,00 euro (pagamento entro 60 giorni. Riduzione del 30% non consentita), con sospensione di patente da due a otto mesi.

Gli strumenti utilizzati dalla polizia stradale per il controllo elettronico della velocita sono sottoposti a ordinaria manutenzione e vengono tarati con cadenza annuale.