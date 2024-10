È morto per un'unica pugnalata al cuore Fabio Piga, l'ex carabiniere di 36 anni ucciso durante una lite all'interno del pub Donegal di via Caprera a Cagliari, nella notte tra sabato e domenica.

È quanto emerge dall'autopsia eseguita questo pomeriggio dal dottor Roberto Demontis, il medico legale nominato dal pm Marco Cocco titolare dell'inchiesta sull'omicidio.

L'esame autoptico è iniziato poco dopo le 15 ed è durato alcune ore, confermando la prima ipotesi fatta già dopo l'esame esterno della salma.

Intanto si terrà domani mattina l'interrogatorio di convalida di Yari Fa, il 19enne cagliaritano arrestato per omicidio volontario. Il giovane, difeso dagli avvocati Sara Battolu e Piero Andrea Setzu, durante il lungo interrogatorio il giorno dell'arresto ha rilasciato dichiarazioni spontanee per poi avvalersi della facoltà di non rispondere.