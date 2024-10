Domenica scorsa è stato fermato dalla polizia insieme a tre amici e trovato in possesso di un puntatore laser a raggio di luce verde, che teneva nella tasca della sua felpa, perfettamente funzionante, ma privo di marcatura e riferimenti “CE”, obbligatoria per tutti i prodotti per i quali esiste una direttiva comunitaria.

Nei guai è finito un giovane studente di Tortolì, denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di arma impropria.

La polizia precisa che nel corso degli ultimi mesi sono state numerose le segnalazioni di disturbo alla circolazione stradale e all’aviazione civile giunte dovute all’utilizzo di puntatori laser che mettono in serio pericolo l’incolumità degli automobilisti.