Il Comune di Carbonia ha ufficializzato che la So.Mi.Ca. sta provvedendo ad installare la segnaletica per il posizionamento di un autovelox mobile in una delle arterie stradali cittadine a più alta densità di traffico, quella di Sirai, al fine di limitare la velocità degli autoveicoli in transito lungo la strada statale 126.

Le attività di controllo della velocità verranno eseguite da parte della Polizia Locale nel tratto compreso fra i km 16+700 e 17+400 della strada statale 126.

“In questo modo - ha affermato il sindaco Paola Massidda - abbiamo accolto la petizione firmata dai cittadini residenti a Sirai nell’agosto 2017, a seguito di una lunga serie di interlocuzioni avute con l’Anas, l’Ente nazionale per le strade”.

“Questa azione - ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici, Gian Luca Lai - conferma l’indirizzo della nostra Amministrazione Comunale finalizzato al raggiungimento di una maggiore sicurezza stradale”.