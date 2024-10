Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno tratto in arresto nella flagranza dei reati di guida in stato di ebrezza alcolica, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici nonché resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, un disoccupato pregiudicato cagliaritano classe 1981.

L’uomo infatti, intorno alle 2.30 di stanotte alla guida della propria autovettura andava a infrangere la barriera stradale posta lungo la s.s. 130, allo svincolo per Elmas poiché in evidente stato di ebbrezza alcolica. A seguito dell’urto l’auto si ribaltava ma il pregiudicato ne usciva illeso e solo con qualche contusione. Sul posto intervenivano i sanitari del 118 che trasportavano subito l’uomo presso l’ospedale civile Brotzu di Cagliari dal quale lo stesso si allontanava inavvertitamente e senza aver ricevuto le dimissioni dei sanitari.

In quella circostanza i militari provvedevano a sottoporre a controllo etilometrico l’uomo che però si rifiutava categoricamente, pertanto lo accompagnavano presso il domicilio dove avrebbero ritirato allo stesso il titolo di guida, ma proprio in quell’occasione l’uomo andava improvvisamente in escandescenza cominciando ad inveire contro i militari operanti e addirittura aggredendoli, colpendoli ripetutamente e violentemente.

Pertanto l’uomo veniva immediatamente immobilizzato e tratto in arresto per poi essere condotto presso il tribunale di Cagliari per la celebrazione del rito direttissimo nel corso della mattinata odierna.