La squadra dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta a seguito di un incidente stradale verificatosi sulla S.S. 131 dcn Km 113.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura, all'ingresso del distributore carburanti, si è ribaltata sulla carreggiata. Nonostante i gravi danni riportati dal veicolo, il conducente, unica persona a bordo non ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale e il Servizio sanitario 118 che, dopo aver assistito la persona coinvolta, un 30enne residente a Budoni, lo ha trasferito all'ospedale di Olbia per ulteriori accertamenti.