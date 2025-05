La Sardegna è una terra tutta da scoprire, pochi dubbi a riguardo. C’è però da dire che spostarsi da una parte all’altra può non essere semplice, e per più di una ragione: per via della conformazione del territorio così come di collegamenti spesso non in perfette condizioni.

Le quattroruote si rivelano la soluzione più valida in assoluto, visto che i mezzi di trasporto, nonostante gli sforzi effettuati da parte di diverse realtà locali, non sempre funzionano ottimamente, cosa che vale ancora di più nei periodi di bassa stagione.

Pertanto, è buona prassi predisporre un preventivo per la polizza auto in grado di tutelare a 360° e comprensivo di garanzia di soccorso stradale: una copertura fortemente consigliabile anche perché sovente le distanze tra un centro abitato e l'altro sono considerevoli; può essere più facile incontrare un gregge di pecore piuttosto che un agglomerato di case.

Viabilità in Sardegna: alcune considerazioni di base

Non tutti lo sanno ma grazie a una superficie complessiva che ammonta a 24.100 km² la Sardegna è considerata la seconda isola più grande del Mediterraneo, preceduta soltanto dalla Sicilia.

È inoltre la terza regione italiana, sempre in termini di superficie; oltre che dalla Sicilia viene superata dal Piemonte, che si posiziona al terzo posto di questa speciale classifica.

Già soltanto questa considerazione dovrebbe dare un’idea dell'estensione che contraddistingue il territorio sardo, il quale presenta una conformazione complessa e impervia. Certo, non ci sono le montagne altissime della Corsica - trattandosi di una terra decisamente più antica - ma comunque gli “ostacoli” da superare non mancano.

Tra le estremità di Punta Falcone (nella parte settentrionale) e Capo Teulada (in quella meridionale) sussiste una distanza in termini di lunghezza di 270 km, che è quella più ampia. La distanza invece per quanto concerne la larghezza massima è di 145 km e va da Capo dell'Argentiera (situato nella zona nord-occidentale) e Capo Comino (posto invece ad Est).

La rete ferroviaria sarda è di per sé abbastanza sviluppata ma a mancare sono le infrastrutture di ultima generazione: basta prendere un treno da Alghero a Sassari per rendersene conto, considerando che si tratta di due delle maggiori città della Regione.

C'è da dire che se non si vuole rinunciare ai mezzi pubblici, spesso il treno conviene rispetto all'autobus, nonostante impieghi più tempo, poiché più comodo nel suo insieme. È questo il caso di un collegamento come quello che interessa Sassari e Cagliari. Moltissimi paesi non hanno però una stazione.

L’importanza dell’assicurazione per chi si muove in auto

L'assicurazione auto non dovrebbe essere mai vista soltanto come un obbligo a cui aderire per essere in regola. Si rivela uno strumento prezioso che, in virtù di un investimento più o meno contenuto, a seconda della classe di merito e delle clausole sottoscritte, permette di usufruire di una tutela considerevole.

Le situazioni in cui può rivelarsi necessario tutelarsi in Sardegna sono molteplici e non interessano unicamente quelle classiche come furto e incendio ma anche eventualità legate all'intervento del carroattrezzi: una misura che tende a rivelarsi determinante in moltissime situazioni per via della distanza considerevole tra i centri abitati.

Basta infatti una batteria che smette di funzionare da un momento all'altro oppure la foratura di uno pneumatico, un sinistro o un guasto a qualsiasi altra componente della vettura: ecco allora che disporre di una polizza pronta a intervenire repentinamente si rivela un vero e proprio valore aggiunto, garantendo un risparmio considerevole e persino una maggiore tranquillità.