A seguito di alcune segnalazioni alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti verso le 3.00 di questa mattina, in via Porto Corallo a Monserrato, per l'incendio di un autofurgone.

Grazie all’impiego di due automezzi, un'autopompa e un'autobotte gli operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area circostante e la sede stradale. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.