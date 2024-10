Ieri a sera a Capoterra un pakistano di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico.

Dopo la denuncia per lo stesso motivo scattata nel pomeriggio ai danni di un migrante che a Marina Piccola si è abbassato i pantaloni davanti ai passanti, ieri, intorno alle 21, nel parco di Is Olias, posto frequentato da famiglie e sportivi, il giovane profugo, ospite di una struttura di accoglienza, è finito in manette per autoerotismo, circostanza aggravata dalla presenza di numerosi minori.