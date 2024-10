Una pluricampionessa cinese di arti marziali a Cagliari per insegnare l'autodifesa alle donne.

Arriva direttamente dall'università di Yantai, provincia dello Shandong, Cheng Wenyan, docente e esperta di wushu moderno e taijiquan. Terrà nel capoluogo dal 22 ottobre nell'Accademia di Culture Orientali di via Biasi un ciclo di lezioni gratuite per far apprendere alle donne come difendersi da aggressioni e scippi. Non solo illustrerà le tecniche su come tutelare la propria incolumità per strada ma anche per fronteggiare eventuali mariti o compagni violenti da mettere al tappeto.

I corsi andranno avanti per tre mesi, il sabato dalle 17 alle 18. Cheng Wenyan lavorerà con il Maestro Giancarlo Manca, direttore tecnico della Nazionale italiana di Kung Fu e altri istruttori Federali formati nella difesa personale con il sistema della Polizia cinese Cfk. Il metodo si basa sul combattimento a mani nude e armi.

L'iniziativa, sotto l'egida della Federazione Italiana Wushu Kung Fu gode del patrocinio del Comitato regionale del Coni Sardegna. "Rivolto a donne senza limiti di età si pone l'obbiettivo di dare alle allieve gli strumenti tecnici e psicologici per trasmettere sicurezza interiore, insegnare loro a non farsi cogliere impreparate e dominare le situazioni di pericolo", spiega Giancarlo Manca. All'attività in palestra saranno affiancate lezioni specifiche di psicologia curate da Massimo Migoni, psicoterapeuta, che si soffermerà in particolare sul comportamento reattivo in situazioni di rischio reale.