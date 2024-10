Nel primo pomeriggio una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer è intervenuta sulla Statale 131 all’altezza del bivio per Birori dove un’autocisterna di gasolio, che viaggiava fortunatamente scarica, per cause in corso di accertamento si è ribaltata sulla carreggiata.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che hanno estratto il conducente per poi consegnarlo alle cure mediche. Lunghe e complesse le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, tanto da rendere necessaria la chiusura della 131 in quel tratto. Sul posto presente anche il funzionario di guardia arrivato dalla sede centrale di Nuoro.