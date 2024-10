Questa mattina una Squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta all'interno del cimitero di Decimomannu per l'incendio di un autocarro. Il rogo si è sviluppato dal cassone, dove sono andati in fiamme anche un decespugliatore e attrezzature per il giardinaggio.

A lanciare l'allarme alla stazione 115 un operaio comunale. Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento "1A", che con un'Aps ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Al termine delle operazioni i Vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti e per stabilire le cause del rogo, che potrebbero essere di origine accidentale.